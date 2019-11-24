Россия не хочет, чтобы Беларусь снижала пошлины на ввоз электромобилей

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Россия не заинтересована в снижении или отмене Беларусью таможенных пошлин на ввозимые в страну электромобили. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявила заместитель начальника главного управления Государственного таможенного комитета Беларуси Валентина Наговицына.

«На территории наших государств должны применяться единые ставки ввозных таможенных пошлин. Поэтому Беларусь не может в одностороннем порядке для своих граждан установить отличные ставки, либо понизить, либо увеличить. Шансы тут 50 на 50, потому что Россия уже сказала, что она заинтересована в развитии своего электромобилестроения. Соответственно, по данному вопросу Россия уже выступает нашим оппонентом», — отметила Наговицына.

В июле 2018 года был подписан указ президента № 273 «О стимулировании использования электромобилей». Документ предусматривает меры, направленные на стимулирование спроса на электромобили, а также создание зарядной и сервисной инфраструктуры.


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В частности, предусмотрено освобождение от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск электромобилей к участию в дорожном движении; налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Беларуси зарядных устройств, не производимых на территории страны.

Государственным оператором по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей выступает РУП «ПО «Белоруснефть», отмечает БелаПАН.

По словам заместителя гендиректора «Белоруснефти» Андрея Котика, сегодня в Беларуси работает 130 зарядных станций для автомобилей, к концу текущего года их количество достигнет 250, а в 2021-м — 500.
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Тэги: электромобили Персона: Валентина Наговицына Андрей Котик

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