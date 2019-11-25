Холодный антициклон продолжит орудовать: завтра до -10°С

Во вторник, 26 ноября, погоду на территории республики по-прежнему будет определять периферия холодного антициклона.

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По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается.

Ночью и утром местами образуются слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха:

минимальная ночью: 0..-6°С (на востоке — до -7..-10°С;

максимальная днем: -3..+3°С;

Атмосферное давление будет падать.