Холодный антициклон продолжит орудовать: завтра до -10°С
Во вторник, 26 ноября, погоду на территории республики по-прежнему будет определять периферия холодного антициклона.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается.
Ночью и утром местами образуются слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный умеренный.
Температура воздуха:
- минимальная ночью: 0..-6°С (на востоке — до -7..-10°С;
- максимальная днем: -3..+3°С;
Атмосферное давление будет падать.