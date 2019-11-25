Лукашенко — ЕС: не ставьте нам никаких предварительных условий

Несмотря на то, что Беларусь заинтересована в выстраивании взаимоуважительных и добрососедских отношений со странами ЕС, официальный Минск требует не ставить в отношениях никаких условий.

Фото пресс-службы президента

Как заявил Александр Лукашенко 25 ноября на встрече в с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто, Беларусь интересен передовой опыт ЕС в разных сферах, но для начала нужно завершить процесс формирования договорно-правовой базы и подписать подготовленные договоры (соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии. — БелаПАН).

«Желательно не ставить никаких предварительных условий. Надо двигаться в этом направлении. Конечно же, переговоры, договоры — это долгий путь, компромиссы, — отметил он. — Коль мы уж выработали соответствующие договоры, пришли к пониманию того, что нам надо их подписывать и двигаться в этом направлении, то тянуть с этим не следует».

Лукашенко считает, что у Беларуси очень много общего с государствами Северной Европы, страны связывает длительная история торговых отношений и контактов в различных сферах.

«Несмотря на отсутствие выхода к морю, наша страна тем не менее является неотъемлемой частью Балтийского региона. В копилку благополучия стран Балтии Беларусь вносит свой существенный вклад, поставляя свои грузы, обслуживая транзитные потоки в северном и южном направлениях», — сказал он.

«При этом очень важна экологическая составляющая. Я думаю, у вас к нам претензий быть не может в этом плане», — добавил официальный белорусский лидер.

18 ноября в Официальном журнале Европейского союза было опубликовано решение Совета ЕС о подписании с Беларусью соглашения об упрощении визового режима, которое принято 14 октября (аналогичное решение по соглашению о реадмиссии, которое должно быть подписано одновременно с визовым соглашением, пока не принято).

На просьбу БелаПАН прокомментировать ситуацию в представительстве ЕС ответили: «Следующий важный шаг — подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. Совет Европейского союза уже одобрил подписание соглашения об упрощении визового режима и, как ожидается, одобрит подписание соглашения о реадмиссии после завершения процедур со стороны ЕС. После подписания обоих соглашений Европейский парламент должен дать согласие на их заключение, а затем Совет Европейского союза должен принять решения об их заключении».

«Мы не можем сейчас назвать дату, когда соглашения вступят в силу, но мы делаем все возможное, чтобы это произошло как можно скорее», — добавили в представительстве.

Переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии ЕС и Беларусь ведут с 2014 года. 12 июля этого года Официальный журнал ЕС опубликовал решение Совета Евросоюза о внесении изменений в Визовый кодекс, которые предусматривают в том числе повышение стоимости шенгенских виз до 80 евро. Применять новый визовый сбор начнут 2 февраля 2020 года.

В представительстве ЕС в Беларуси БелаПАН ранее разъяснили, что, независимо от даты заключения визового соглашения между Беларусью и ЕС, после его вступления в силу стоимость шенгенских виз для Беларуси составит 35 евро. Комментируя изменения, внесенные в Визовый кодекс ЕС, в представительстве отметили, что «увеличение стоимости виз не повлияет на самый низкий размер визового сбора в 35 евро, установленный в соглашениях об упрощении визового режима, которые заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Армения и Азербайджан».

Александр Лукашенко одобрил подписание Беларусью соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии с ЕС 20 сентября.