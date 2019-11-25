Румас: ЕБРР предложил лучшие условия по приватизации «Белинвестбанка»

Правительство Беларуси по-прежнему заинтересовано в сделке с Евробанком реконструкции и развития по приватизации «Белинвестбанка».

На встрече с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком белорусский премьер-министр Сергей Румас подтвердил позицию правительства, что «мы по-прежнему заинтересованы в сделке с ЕБРР относительно приватизации «Белинвестбанка»».

По оценке главы правительства, после предыдущей встречи по этой теме с ЕБРР достигнут определенный прогресс.

«Сегодняшнее предложение ЕБРР гораздо лучше предыдущего, но есть некоторые детали, которые я хотел также обсудить», — добавил белорусский премьер.

Ригтеринк подтвердил, что ЕБРР также готов взаимодействовать с Беларусью по этому вопросу: «Главная цель вместе с вами — улучшить работу банка еще больше и в итоге подготовить его к вхождению в частный сектор через IPO или через продажу стратегическому инвестору — какой вариант будет выбран».

Как сообщалось, правительство Беларуси ведет переговоры о приобретении Европейским банком реконструкции и развития доли «Белинвестбанка», но стороны пока не договорились о стоимости актива.

15 апреля 2019 года ЕБРР направил правительству официальное предложение о покупке акций «Белинвестбанка». В конце мая СМИ со ссылкой на Госкомитет по имуществу Беларуси сообщили, что правительство разошлось с ЕБРР в оценке стоимости капитала «Белинвестбанка». Так, если ЕБРР оценил капитал белорусского банка в 251 млн рублей, то власти рыночную стоимость всех акций «Белинвестбанка» оценили в 680,3 млн рублей.

«Белинвестбанк» основан в 1992 году, находится в собственности государства. По величине активов входит в шестерку крупнейших банков страны, имеет одну из самых обширных региональных сетей.

В 2015 году ЕБРР и правительство Беларуси подписали меморандум о взаимопонимании в вопросе приватизации «Белинвестбанка». Документом предусмотрено, что к 2020 году в банк придет стратегический инвестор. При этом ЕБРР может приобрести до 25% акций «Белинвестбанка», чтобы совместно с правительством и Нацбанком завершить предпродажную подготовку белорусского банка. В дальнейшем может произойти отчуждение акций — и этих 25%, и дополнительных — в пользу стратегического инвестора «Белинвестбанка».