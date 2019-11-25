В Беларуси на 1,3% выросла средняя зарплата  

По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата в октябре по сравнению с сентябрем увеличилась на 14,9 рубля, или на 1,3%, и составила 1123,4 рубля. Таким образом, зарплата выросла после двухмесячного падения.

Как сообщает Белстат, реальная зарплата (с учетом динамики потребительских цен на товары и услуги) в октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018-го увеличилась на 6,2%.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 1541,6 рубля, наименьшая — в Могилевской области — 936,6. В Брестской области средняя зарплата составила 979,6 рубля, в Витебской — 954,1, Гомельской — 1015,1, Гродненской — 980,5, Минской — 1125,2, сообщает БелаПАН .

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в октябре 2019 года она составила 4102,2 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 607,7 рубля. Таким образом, разрыв составил 6,8 раза.

В категорию наиболее высокооплачиваемых входят: работники воздушного транспорта — их средний заработок в октябре 2019 года составил 3106,6 рубля (в том числе у работников пассажирского транспорта — 3310,9 рубля, грузового — 1677,6 рубля); работники горнодобывающей промышленности — 1922,1; нефтепереработки — 1855,8; телекоммуникационной отрасли — 1780,6; инженеры-проектировщики — 1739; работники химической промышленности — 1715,1; финансисты и страховщики — 1642,1; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1640,1; геологи и картографы — 1624,1; работники головных организаций — 1606,1; ученые — 1543,1; оптовики — 1467,9 рубля.

Низкая зарплата у творческих и социальных работников — соответственно 719 и 666,2 рубля, работников библиотек, музеев, архивов — 664,1 рубля.

Средняя октябрьская зарплата работников транспортной сферы составила 1169,8 рубля, промышленности — 1192,1 рубля, строительства — 1334,8 рубля, розничной торговли — 912,1 рубля, здравоохранения — 924,8 рубля, образования — 829,9 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 825,9 рубля.