Доходы бюджета Беларуси упали на треть из-за налогового маневра России

Доходы республиканского бюджета от экспортных пошлин на нефтепродукты в январе—сентябре 2019 года составили 992 млн рублей, что на 33,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Фото NewsOne

В докладе Минфина о состоянии государственных финансов сообщается, что в денежном выражении доходы в виде вывозных пошлин от экспорта нефтепродуктов сократились на 496,5 млн рублей.

В результате доля таких поступлений в совокупных доходах бюджета сократилась с 5,6% в январе—сентябре прошлого года до 3,5% за аналогичный период этого года. Сообщается, что средства от нефтяных пошлин направлены на «погашение части государственного долга», сообщает БелаПАН .

Как сообщает ведомство, вывозные пошлины от экспорта белорусской нефти в январе—сентябре 2019 года составили 233,7 млн рублей, сократившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Удельный вес таких поступлений в совокупных доходах бюджета уменьшился с 1,8% за январь—сентябрь прошлого года до 1,3% за аналогичный период нынешнего.

Доходы белорусского бюджета снижаются из-за российского налогового маневра в нефтяной сфере. Первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов ранее сообщил, что из-за влияния налогового маневра поступления в 2020 году могут сократиться на 537 млн рублей.

Белорусские власти оценивают совокупные потери, обусловленные российским налоговым маневром, в 10 млрд долларов (в 2019—2024 годах).