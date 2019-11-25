Видеофакт. В Минске «Опель» наехал на подростка

Около 16.00 в Минске водитель автомобиля «Опель» наехал на подростка 2007 года рождения, перебегавшего дорогу на красный свет.

Автомобиль двигался со стороны пл. Ванеева в направлении ул. Плеханова по второй полосе движения на зеленый сигнал светофора. Наезд был совершен в районе дома 49 по проспекту Рокоссовского, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Мальчик остался жив и был доставлен в больницу. После оказания медпомощи он отпущен домой.