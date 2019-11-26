В Молодечненском районе Renault врезался в микроавтобус Mercedes

Сегодня около 10.00 на 63-м километре автодороги Р-28 Минск — Молодечно — Нарочь произошло ДТП.

Предварительно известно, что водитель Renault заснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Mercedes. Микроавтобус двигался в направлении Минска с пятнадцатью пассажирами, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Пострадали и обратились за медицинской помощью девять человек, двое из них — с тяжкими телесными повреждениями. Точное количество потерпевших уточняется.