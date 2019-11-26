Лукашенко объяснил, почему он поздравил брестское «Динамо», а БАТЭ никогда не поздравлял

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Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему он поздравил брестское футбольное «Динамо» с победой в чемпионате Беларуси, тогда как борисовский БАТЭ, побеждавший 13 последних лет подряд, никогда не поздравлял.

«Я порадовался, что они стали чемпионами. Не потому, что БАТЭ мне не родная команда. Для меня БАТЭ тоже родная, как и все другие. Но я рад за Брест, что появились волевая, конкурентная команда, руководители, тренеры. И не за государственный счет. Пришли и победили», — сказал Лукашенко 26 ноября во время вручения государственных наград спортсменам и тренерам сборной по гребле на байдарках и каноэ.

По мнению официального лидера, конкуренция должна помочь возродить футбол в Беларуси.

Брестское «Динамо» впервые в своей истории стало чемпионом страны. Титул был оформлен за тур до окончания чемпионата — 24 ноября в 29-м туре после победы над «Витебском».

В праздновании чемпионства в ночном клубе принял участие старший сын главы государства Виктор Лукашенко, который привез для команды специальную президентскую водку.
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Тэги: ФК Динамо-Брест Персона: Виктор Лукашенко Александр Лукашенко

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