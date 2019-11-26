Румас вновь жестко указал подчиненным на недостатки

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В работе цементной и стекольной промышленности Беларуси остается ряд проблемных вопросов, заявил премьер-министр Сергей Румас 26 ноября на заседании правительства.

«Вопросы выполнения организациями условий оказания господдержки и соблюдения ими утвержденных графиков погашения задолженности находятся на контроле и ежемесячно рассматриваются в правительстве. Вместе с тем есть ряд проблемных вопросов: наблюдается падение объемов экспорта стекла и цемента, не обеспечивается полная загрузка производственных мощностей, используются необоснованные посреднические схемы при реализации продукции, а также при закупках сырья и материалов», — цитирует Румаса пресс-служба правительства.


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Сегодня в правительстве обсуждались вопросы, связанные с выполнением поручений главы государства по повышению эффективности работы в цементной и стекольной промышленности. Для стабилизации работы цементных заводов и ОАО «Гомельстекло» президентом приняты решения о проведении реструктуризации задолженности данных организаций перед республиканскими организациями, газоснабжающими организациями и банками.

На существующие проблемы в организациях цементной промышленности обратил внимание и Комитет госконтроля. Он предложил устранить выявленные недостатки и привлечь к ответственности виновных должностных лиц министерств, исполкомов и организаций.

По словам Румаса, «пристального внимания требует сложная ситуация на стеклозаводе «Неман». «Сформированная ранее кредитная нагрузка, а также задолженность перед республиканским бюджетом и за топливно-энергетические ресурсы существенно сказывается на работе предприятия. При годовой выручке от реализации продукции около 40 млн рублей в настоящее время общая сумма долгов составляет 200 млн», — констатировал премьер-министр.

Сегодня мы должны проанализировать проблемные вопросы, включая те, на которые указал Комитет госконтроля, и принять по ним необходимые решения», — резюмировал глава правительства.

Цементная промышленность Беларуси представлена тремя заводами: ОАО «Красносельскстройматериалы», ОАО «Белорусский цементный завод» и ОАО «Кричевцементношифер» (все они входят в состав холдинга «Белорусская цементная компания»). В 2012-2013 годах на этих заводах реализованы крупные инвестиционные проекты, которые позволили ввести в строй современные линии по производству цемента сухим способом суммарной годовой мощностью 5,4 млн т. На модернизацию трех предприятий было затрачено около 1,1 млрд долларов.

 
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Тэги: цементная отрасль стекольная промышленность Персона: Сергей Румас

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