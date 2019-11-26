ЧП в минской милиции: в райотделе женщина совершила суицид

Следователи проводят проверку по факту самоубийства в Первомайском РУВД столицы, которое совершила задержанная женщина.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская, «на место происшествия выезжала следственная группа, изъята документация. Для установления точной причины смерти назначена следственная экспертиза».

Погибшей было 56 лет. Других подробностей не сообщается.

По информации телеграм-канала Nextа, женщина повесилась на бюстгальтере 23 ноября. Она была задержана за совершение административного правонарушения.