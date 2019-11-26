ЧП в минской милиции: в райотделе женщина совершила суицид

/ Происшествия
Просмотров: 1400

Следователи проводят проверку по факту самоубийства в Первомайском РУВД столицы, которое совершила задержанная женщина.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская, «на место происшествия выезжала следственная группа, изъята документация. Для установления точной причины смерти назначена следственная экспертиза».

Погибшей было 56 лет. Других подробностей не сообщается.

По информации телеграм-канала Nextа, женщина повесилась на бюстгальтере 23 ноября. Она была задержана за совершение административного правонарушения.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: суицид самоубийство Персона: Екатерина Гарлинская Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

В Гомеле подросток сбросился с 12-этажки из-за угрозы перевода в спецшколу

В Гомеле подросток сбросился с 12-этажки из-за угрозы перевода в спецшколу

Гибель лейтенанта ГАИ: делом занялась Служба собственной безопасности МВД

Гибель лейтенанта ГАИ: делом занялась Служба собственной безопасности МВД

Многодетная мать повесилась в тот же день, когда из семьи забрали детей

Многодетная мать повесилась в тот же день, когда из семьи забрали детей

Назначена проверка по факту смерти человека в милицейском уазике

Назначена проверка по факту смерти человека в милицейском уазике