Землетрясение в Албании: количество погибших продолжает расти

Количество погибших в результате самого мощного в Албании за последние 30 лет землетрясения продолжает расти.

Обрушившаяся на это балканское государство стихия унесла жизни уже двадцати человек, сообщают местные власти.

Медики, которые борются за жизни госпитализованных, сообщают, что число жертв (а среди погибших есть и дети) может еще вырасти.

Напомним, эпицентр землетрясения (магнитуда подземных толчков составляла 6,4 балла) пришлась на пригород Шиджака (находится недалеко от Тираны).

За помощью к врачам обратились около 600 человек.