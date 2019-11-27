Лига чемпионов. Гранды европейского футбола досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала

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Во вторник прошел первый игровой день пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, по результатам которого шесть клубов вышли в 1/8 финала.

Автор покера в ворота «Црвены Звезды» Роберт Левандовски / Фото из твиттера «Баварии»

Группа А

  • «Реал» — ПСЖ — 2:2;
  • «Галатасарай» — «Брюгге» — 1:1.

Группа B

  • «Тоттенхэм» — «Олимпиакос» — 4:2;
  • «Црвена Звезда» — «Бавария» — 0:6.

Группа C

  • «Манчестер Сити» — «Шахтер» — 1:1;
  • «Аталанта» — «Динамо» (З) — 2:0.

Группа D

  • «Ювентус» — «Атлетико» — 1:0;
  • «Локомотив» — «Байер» — 0:2.

Путевку в 1/8 финала досрочно себе обеспечили: «Бавария», ПСЖ, «Манчестер Сити, Ювентус (заняли первое место в своих квартетах), а также «Тоттенхэм» и «Реал» (вышли из групп со второго места).
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