Лига чемпионов. Гранды европейского футбола досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала

Во вторник прошел первый игровой день пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, по результатам которого шесть клубов вышли в 1/8 финала.

Автор покера в ворота «Црвены Звезды» Роберт Левандовски / Фото из твиттера «Баварии»

Группа А

Группа B

«Тоттенхэм» — «Олимпиакос» — 4:2;

«Црвена Звезда» — «Бавария» — 0:6.

Группа C

«Манчестер Сити» — «Шахтер» — 1:1;

«Аталанта» — «Динамо» (З) — 2:0.

Группа D

Путевку в 1/8 финала досрочно себе обеспечили: «Бавария», ПСЖ, «Манчестер Сити, Ювентус (заняли первое место в своих квартетах), а также «Тоттенхэм» и «Реал» (вышли из групп со второго места).