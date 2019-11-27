Лига чемпионов. Гранды европейского футбола досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала
Во вторник прошел первый игровой день пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, по результатам которого шесть клубов вышли в 1/8 финала.
Группа А
- «Реал» — ПСЖ — 2:2;
- «Галатасарай» — «Брюгге» — 1:1.
Группа B
- «Тоттенхэм» — «Олимпиакос» — 4:2;
- «Црвена Звезда» — «Бавария» — 0:6.
Группа C
- «Манчестер Сити» — «Шахтер» — 1:1;
- «Аталанта» — «Динамо» (З) — 2:0.
Группа D
- «Ювентус» — «Атлетико» — 1:0;
- «Локомотив» — «Байер» — 0:2.
Путевку в 1/8 финала досрочно себе обеспечили: «Бавария», ПСЖ, «Манчестер Сити, Ювентус (заняли первое место в своих квартетах), а также «Тоттенхэм» и «Реал» (вышли из групп со второго места).