Хотьба по граблям продолжается: Вудкрофт вновь раскритиковал игроков «Динамо»

На предпоследнем 11-м месте в Западной конференции завершило минское «Динамо» первую половину регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фото ХК «Динамо-Минск»

26 ноября команда Крэйга Вудкрофта проиграла на своей площадке в овертайме одному из лидеров Восточной конференции «Адмиралу» (Владивосток) — 2:3, ведя 2:0 до 29-й минуты.

После 31 матча у «Динамо» 26 очков (6 побед в основное время, 2 — в овертайме. 1 — по буллитам, 14 поражений в основное время, 4 — в овертайме, 4 — по буллитам, разница шайб 73-103). По количеству пропущенных шайб белорусский клуб худший среди 24 участников КХЛ (на втором месте динамовцы Риги с 99 голами).

«Если подводить итоги первой половины сезона одним словом, то она была нестабильной, — сказал Вудкрофт на пресс-конференции по окончании встречи. — Нам нужно работать над стабильностью из вечера в вечер, чтобы показывать свой уровень профессионализма и самоотдачи. Чтобы не было такого, что мы сегодня играем на запредельном уровне самоотдачи, а завтра уже позволяем себе кататься абы как».

«У нас были игры на подъеме и игры «внизу», но наш уровень должен быть стабильно высоким. Как я всегда говорю, ты должен быть всегда готов заплатить свою цену за победу. В лиге нет команд, которые просто так будут отдавать тебе очки и говорить: вот, пожалуйста, это твои два очка, возьми. Здесь каждый норовит «укусить» своего оппонента, здесь все команды сильные, и мы не должны расслабляться. Ты должен доказывать, что достоин победы, смена за сменой, каждую минуту и каждую секунду. К сожалению, как мы выяснили в первой половине сезона, у нас с этим проблемы, и над этим нам надо работать в первую очередь. Если у нас получится, вторая половина сезона пройдет гораздо успешнее», — заявил канадский тренер.

«Главная проблема у нас в психологии, конечно, — признался Вудкрофт. — На разборах мы прекрасно знаем, что нужно делать, но, когда выходим на лед, почему-то начинаем забывать установки и расслабляться. «Адмиралу» в первом периоде нечего было делать на арене, мы просто переиграли его по всем статьям и оставили без хоккея. Перед игрой мы разговаривали с парнями, на разборе игры «Адмирала» в большинстве обращали внимание на игру из-за ворот. Все всё поняли, отлично. Играем в меньшинстве, и что, как вы думаете, происходит? Идет пас из-за ворот, и мы пропускаем. Почему это происходит, мне непонятно. Когда мы ведем 2:0, комфортное преимущество, просим ребят сыграть уверенно, по нашему плану, и все говорят на скамейке: да, хорошо. Но потом почему-то упорно продолжают совершать одни и те же ошибки, продолжают что-то придумывать, выискивать какие-то невероятные передачи».

«Там, где надо сыграть проще, мы начинаем придумывать то, чего не должны придумывать. Эта проблема исключительно психологическая, мы над ней работаем ежедневно. Конечно, гораздо легче играть не на результат, а расслабиться, просто играть в хоккей и получать удовольствие, но это не наш случай. У нас не должно быть проходных матчей. Тренерский штаб пытается изменить ментальность, которая здесь сложилась в голове у игроков. Этот процесс идет, но, как вы видите, очень-очень медленно. Да, это разочаровывает, это испытывает терпение журналистов и болельщиков, но мы идем к этому», — сказал тренер.

По его словам, физическое состояние команды хорошее. «У нас есть ноги, мы можем играть на высоких скоростях, которые предлагает соперник. Проблема точно не в недостатке «физики», — уверен Вудкрофт.

«Когда придет пора решающих матчей в конце сезона, ты должен показать свой максимум, — подчеркнул он. — Я верю в команду, в систему, по которой мы играем, и в то, что это в конце концов принесет успех. Когда мы следуем плану, то можем хорошо играть против любого оппонента в любое время года на любой площадке, в любую секунду. Мы не можем позволять, чтобы наши слабые стороны, наша молодость, неопытность в принятии решений и наше нежелание иногда не играть по плану обнажались и соперник этим пользовался».

«Мы также не можем позволить себе сыграть хороший матч на выезде, вернуться домой и показать среднюю, а может, и ниже среднего игру. Чтобы попасть туда, куда мы хотим, нам надо становиться лучше с каждым днем», — подчеркнул Вудкрофт.

Следующие три матча «Динамо» проведет на выезде:

29 ноября — с «Локомотивом»;

1 декабря — с «Барысом»;

3 декабря — с «Сочи».

Ранее Александр Лукашенко пригрозил «Динамо» тюрьмой, если нынешний сезон окажется таким же провальным, как и прошлый, когда оно не попало в плей-офф. Сейчас от зоны плей-офф команда отстает на девять очков.

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