Беларусь хочет взять в долг 1,5 млрд долларов

Беларусь намерена занять в будущем году 1,5 млрд долларов на внешнем рынке, в основном за счет евробондов.

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Как сообщил министр финансов Максим Ермолович, «условия размещения будут зависеть от конъюнктуры рынка»: «Если говорить о текущих ставках, то стоимость наших бондов на российском рынке продолжает снижаться, наша ставка по вторичным торгам евробондами идет вниз. Это позволяет надеяться, что наши новые размещения будут ниже предыдущих».

Отвечая на вопросы БелаПАН, министр заметил, что ставка белорусских облигаций на российском рынке составляет около 7,5%, ставка по евробондам на вторичном рынке уже опускается ниже 5%.

Как сообщалось, Министерство финансов приступило к отбору заинтересованных иностранных банков для организации размещения нового выпуска евробондов в 2020 году. Премьер-министр Сергей Румас на днях сообщил журналистам, что Беларусь планирует привлечь в будущем году за счет размещения евробондов более миллиарда долларов.

«Что касается обслуживания и погашения госдолга, мы пока не вышли из пиковых нагрузок на бюджет по исполнению обязательств. При этом качество долгового портфеля улучшается — мы замещаем более дорогие кредиты более дешевыми», — сказал Ермолович.