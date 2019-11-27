Бюджет-2020 принят во втором чтении

Палата представителей приняла во втором чтении проект бюджета на 2020 год. За принятие главного финансового документа проголосовали 94 депутата, против — два.

После принятия бюджета министр финансов Максим Ермолович поблагодарил депутатов за совместную работу.

«В период работы нынешнего состава Палаты представителей нам приходилось принимать непростые решения. Это и весьма сложные бюджеты начиная с 2015 года. В непростых условиях они формировались и по доходам, и по расходам. Этим составом парламента нам удавалось это сделать», — сказал глава Минфина.

Комментируя бюджет на 2020 год журналистам, министр отметил, что документ предусматривает снижение уровня господдержки.

«Что касается национальной экономики, то мы принимаем решения по повышению эффективности предприятий, и это позволяет снижать нагрузку на бюджет по поддержке таких предприятий», — сказал Ермолович.

Бюджет на 2020 год рассчитан исходя из базового сценария, предусматривающего рост ВВП на 1,9%.

Доходы республиканского бюджета в будущем году составят 24,4 млрд рублей (на 0,3% больше по сравнению с 2018 годом), расходы — 25,4 млрд (на 11,4% больше), дефицит — 995,1 млн рублей.

Первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов на прошлой неделе заявил, что совокупные потери республиканского бюджета составят 1,9 млрд рублей, что не позволит увеличить доходы казны в будущем году.

«С учетом нарастания налогового влияния, реализуемого в России, роста цен на газ, поставляемого в нашу страну, снижения цен на экспортируемые калийные удобрения общие потери бюджета оцениваются в 1,9 млрд рублей», — сказал он.

Особенность государственного бюджета на 2020 год — значительное увеличение средств на оплату труда работников бюджетной сферы. Расходы консолидированного бюджета на оплату труда бюджетников составят 10,1 млрд рублей, что на 1,4 млрд рублей, или на 16%, больше по сравнению с 2018 годом.

«Расходы на социальную сферу вырастут существенно. Это позволяет нам рассчитывать, что качество бюджетных услуг будет улучшаться. Кроме этого, мы существенно повысим уровень благосостояния работников бюджетной сферы», — сообщил Ермолович журналистам 27 ноября.

В 2020 году в Беларуси пройдут президентские выборы. Отечественные экономисты считают, что значительное увеличение социальных расходов бюджета в будущем году вызвано предстоящей избирательной кампанией.