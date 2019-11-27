В Беларуси заработал первый онлайн-сервис поиска и аренды спецтехники по геолокации
В Беларуси начал работать онлайн-сервис GT (Grandstone Transport) — мобильное приложение и онлайн-платформа для поиска и аренды ближайших к месту выполнения работ единиц спецтехники, грузового и малотоннажного транспорта. Пользователями платформы могут выступать юридические и физические лица.
Как сообщается в пресс-релизе проекта, в Беларуси аналогов GT не разработано. От схожих российских, немецких, американских разработок сервис отличается возможностью отслеживать с помощью карты местоположение техники в режиме онлайн.
Платформа GT объединяет представителей коммерческих организаций, владельцев спецтехники, грузового и малотоннажного транспорта с целью предоставления его в аренду. Пользователь при заказе может выбрать ближайшую к его местонахождению технику, указать дату/время проведения работ и срок исполнения. Сервис автоматически генерирует счета, акты, договоры и высылает необходимую информацию на электронную почту, что упрощает документооборот, экономит время и ресурсы.
На старте проекта к сотрудничеству подключено более 50 компаний. В системе представлено 37 позиций спецтехники разного назначения: от снегоуборочных машин до автокранов. Всего это более 200 единиц техники.
Как отмечают специалисты, в Беларуси более 340 000 ежемесячных поисковых запросов аренды грузовой и малотоннажной спецтехники.
Разработчики приложения уделили внимание безопасности пользовательских данных. При заключении договоров с исполнителями сотрудники Grandstone Transport проверяют общие регистрационные документы, наличие лицензий и сертификатов, разрешающих осуществление той или иной деятельности, изучают отзывы. Предусмотрена система обратной связи. Сервис функционирует исключительно по предоплате и использует только безналичные платежи. При первом посещении платформы нужно ввести регистрационные данные, необходимые для идентификации пользователя.
К концу первого года после официального релиза приложения Grandstone Transport планирует обеспечить платформу 1200 единицами спецтехники, грузового и малотоннажного транспорта. В планах разработчика привлечь на платформу около 15 000 пользователей.