В Беларуси заработал первый онлайн-сервис поиска и аренды спецтехники по геолокации

В Беларуси начал работать онлайн-сервис GT (Grandstone Transport) — мобильное приложение и онлайн-платформа для поиска и аренды ближайших к месту выполнения работ единиц спецтехники, грузового и малотоннажного транспорта. Пользователями платформы могут выступать юридические и физические лица.

Фото gt.by

Как сообщается в пресс-релизе проекта, в Беларуси аналогов GT не разработано. От схожих российских, немецких, американских разработок сервис отличается возможностью отслеживать с помощью карты местоположение техники в режиме онлайн.