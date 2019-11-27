На реке Сож два рыбака провалились под первый лед

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Утром 27 ноября спасатели Чечерского подразделения МЧС получили сообщение о том, что на реке Сож около деревни Городовка тонут двое мужчин. 

Прибывшие на место спасатели обнаружили тонувших в воде на середине реки — глубина в этом месте доходит до шести метров. Сотрудники МЧС с помощью спасательной доски доставили пострадавших на берег и передали медикам. После осмотра мужчины с переохлаждением были госпитализированы в больницу, сообщает МЧС Беларуси.

Выяснилось, что жители деревни Неговка вышли на первый лед для ловли рыбы и провалились, но самостоятельно выбраться не смогли.
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Тэги: несчастный случай

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