В Беларуси протестировали доставку автомобильного топлива водным путем

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Компания «Белоруснефть» протестировала доставку автомобильного топлива из Мозыря в Брест по Днепро-Бугскому водному пути.

Фото pixabay.com


Беларусь и Украина обсудят реализацию проекта водного пути из Балтийского в Черное море

Проектом занимались дочерняя компания РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт» и предприятие «Днепро-Бугский водный путь», сообщает Neft.by.

Для тестирования водного пути выбрали маршрут Мозырь — Брест. В ноябре специалисты перевезли пробную партию дизельного топлива объемом 350 тонн. Для доставки оборудовали нефтеналивное судно грузоподъемностью 750 тонн. Дизельное топливо выгрузили на площадке гидроузла № 9 «Новосады», а топливозаправщик доставил его на автозаправочную станцию, сообщает БелаПАН.

Водный путь может дополнить существующие способы доставки нефтепродуктов — железнодорожный, автомобильный и трубопроводный. «После анализа реализованного проекта, в том числе его экономики, в «Белоруснефти» будет приниматься решение о дальнейшем развитии речных поставок топлива», — говорится в сообщении.

Днепро-Бугский водный путь — старейшая в Европе водная магистраль, соединяющая бассейны Черного и Балтийского морей, является частью магистрального водного пути Е40 (от Гданьска через Пинск до Херсона). Однако этот путь не действует на всем протяжении, так как участок от Бреста до Варшавы по реке Западный Буг не судоходен.
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Тэги: автомобильное топливо Белоруснефть

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