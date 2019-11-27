Следственный комитет сообщил о наличии наработок по делу о лжеминировании объектов в Минске

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Следственный комитет Беларуси пока не может заявить о лицах, присылавших ложные сообщения о минировании ряда зданий в стране, однако владеет наработками по этому вопросу.

Naviny.by сообщали, что Следственный комитет открыл уголовное производство по фактам заведомо ложных сообщений о минировании ряда объектов в столице.  

«К сожалению, пока заявить о лицах, которые совершали эти атаки, мы не можем. Но наработки, поверьте, есть», — сообщил начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности главного следственного управления Следственного комитета Сергей Гамко.

По словам Сергея Гамко, информация, полученная в ходе расследования этих уголовных дел, в частности поступившие электронные сообщения, собрана и проанализирована.

«В большинстве случаев все завязано на международном сотрудничестве, — отметил представитель СК. — Соответствующие запросы, просьбы и поручения об оказании правовой помощи направлены. Мы ждем и аккумулируем информацию из ответов на них». Кроме того, сказал он, приняты меры о соединении ряда этих уголовных дел в одно производство.

Как сообщали Naviny.by, 9 ноября из-за ложного сообщения о минировании крупных объектов в Минске было эвакуировано более 8000 человек. На электронную почту колл-центра могилевского отделения Белорусской железной дороги (БЖД) поступило сообщение «об опасности на объектах в столице: торговые центры «Замок», «Дана Молл», «Галилео», а также Центральный железнодорожный вокзал».

7 сентября в контакт-центр БЖД также по электронной почте поступило сообщение о минировании ряда объектов, в том числе ОАО «Нафтан», ОАО «Гродно Азот» и минского ТРЦ «Дана Молл».

19 августа из-за ложных сообщений о минировании на объектах Минска было эвакуировано более 10.000 человек. По электронной почте сообщалось о минировании ряда объектов в Минске: гостиниц «Юбилейная», Garni, Buta, «Виктория», «Олимп», «Беларусь», «Пекин», аэропорта и железнодорожного вокзала. Также сообщения о минировании получили торговые центры Galileo, Dana Mall, «Столица», редакция портала onliner.by, расположенная в бизнес-центре Rubin Plaza, и Белтелерадиокомпания.

По данным СК, с начала года возбуждено более 40 уголовных дел по фактам заведомо ложного сообщения об опасности.
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Тэги: ложное минирование угроза взрыва Персона: Сергей Гамко

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