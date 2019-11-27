На Донбассе снова возросло число обстрелов

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Количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе продолжает колебаться, заявил журналистам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам очередного раунда переговоров трехсторонней контактной группы в Минске 27 ноября.

Мартин Сайдик, фото news.un.org

Мартин Сайдик заявил, что по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, после относительного спада на прошлой неделе число обстрелов опять возросло. «Поэтому обращаюсь к сторонам сделать все возможное для строгого соблюдения режима тишины», — отметил он, сообщает БелаПАН.

Также он сообщил, что в начале этой недели стороны уведомили СММ ОБСЕ об окончании разведения сил и средств на участке в районе Золотого. «На третьем участке разведения сил и средств в районе Петровского продолжаются работы по удалению фортификационных сооружений», — отметил дипломат.

По его мнению, развитие событий в последнее время внушает «определенный оптимизм». Сайдик упомянул об открытии 20 ноября в Станице Луганской пешеходного моста через линию разграничения. «Это большое облегчение для населения. По последним данным, ежедневно в среднем около 11 тыс. человек проходят через пункт пропуска в Станице Луганской», — сообщил представитель ОБСЕ.

Следующая встреча ТКГ состоится 18 декабря. На 9 декабря в Париже запланирована встреча «нормандской четверки».

 
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Тэги: ситуация в Украине Персона: Мартин Сайдик Город: Минск

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