В Беларуси прогнозируют рост киберпреступности в 2020 году

В 2020 году Министерство внутренних дел ожидает роста киберпреступности, заявил заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Вадим Устинович.

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По его словам, хакерские атаки будут направлены на кражу персональных данных из систем здравоохранения, страхования, образования и др. «В связи с этим мы ожидаем и увеличения фактов использования вредоносных программ», — отметил Устинович.

По итогам 10 месяцев 2019 года количество киберпреступлений в Беларуси выросло в 2,2 раза (с 3518 до 7694) в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Особенность таких преступлений заключается в их высокой латентности (более 85%) и появлении новых способов их совершения, отметил представитель МВД. При этом число выявленных уголовно наказуемых деяний увеличилось во всех регионах, наиболее значительно — в Гродненской области (в 3,3 раза), Гомельской (в 3 раза) и Витебской (в 2,5 раза).

Более двух третей преступлений в сфере высоких технологий относятся к хищениям с использованием компьютерной техники. Число таких преступлений, относящихся к категориям тяжких и особо тяжких, увеличилось на 87,5%. Количество потерпевших за 10 месяцев нынешнего года — почти 6 тыс. человек, треть из них — молодые люди от 20 до 29 лет. Сумма материального ущерба составила 6 млн рублей, а уровень ее возмещения пострадавшим — 66%.

Представитель МВД подчеркнул, что большинство киберпреступлений совершается из-за беспечности и несоблюдения правил информационной безопасности самими пострадавшими.