Депутат Анисим считает возможным победить Лукашенко на выборах

Депутат Палаты представителей шестого созыва, председатель ТБМ имени Франциска Скорины Елена Анисим в очередной раз подтвердила намерение баллотироваться на пост президента в 2020 году.

«Я склоняюсь к тому, что если политически целесообразно участвовать в президентской кампании именно как лидер, претендент, то я за такой подход, — сказала она. — Пока что от этого я не отказываюсь, об этом постоянно говорю, абсолютно не скрываясь. Есть команда, проходят переговоры. Фактически уже есть 50-процентная готовность к сбору подписей. Другой вопрос, что все это должно быть подкреплено реальными деньгами. Такими, которые обеспечат деятельность штаба, выпуск продукции, поездки, встречи, проведение агитации. То есть деньги на всю эту черновую работу».

«Я приблизительно подсчитывала, что нужно минимум 300 тыс. долларов для этого. Я не замахиваюсь на миллионы, чисто практически подсчитала. Как искать? С некоторыми бизнесменами мы уже говорили. Конечно, один человек такую сумму не выделит, хотя смотря кто. Будем еще разговаривать. Очень важно иметь человека в команде, который способен привлечь такие средства. Пока что, твердо скажу, таких серьезных, солидных [инвесторов] у нас нет, этот этап еще предстоит пройти», — отметила парламентарий.

На вопрос, насколько реально победить Александра Лукашенко на президентских выборах, Анисим ответила: «Я думаю, что реально все».

По ее словам, уровень депутата, его полномочия и возможности «значительно ограничены». Депутат, подчеркнула политик, «не может прийти в кабинет к министру, топнуть и сказать: «Так, а ну-ка сделай так, как надо, иначе за что ты здесь получаешь зарплату? «Даже если тот или иной министр приходит в Палату представителей, «скорее депутаты бегают перед ним на задних лапках, чем реально могут ему что-то сказать».

«Поэтому понятно, что на сегодняшний день в этой политической системе демократически решить ничего нормального невозможно. Значит, надо идти и завоевывать другой уровень. Для этого нужно, чтобы была реалистичная, абсолютно прагматичная команда, которая могла бы в процессе менять определенные подходы, чтобы была гибкой в плане реакции на события», — уверена Елена Анисим.

Выборы президента должны пройти не позднее 30 августа 2020 года.