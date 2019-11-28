В Минске открыли второй H&M

В ТРЦ Palazzo открылся второй H&M в Минске. Очередь стала формироваться еще в час ночи. Чем второй магазин отличается от первого?

Первые посетители пришли еще ночью, в 1:30, торговый центр открывали в 9 утра, поэтому все это время компания простояла на улице, ради скидочной карты, передает TUT.by .

Второй H&M немного больше по площади, он занимает 2217 «квадратов», он тоже двухэтажный. Кроме моделей одежды и обуви, которые уже представлены в Galleria Minsk, здесь есть линейка Trend, женская одежда для молодых мам, а также коллаборация Post Malone в мужском отделе с американским репером. Представлено и множество новогодних товаров.

Первый H&M в Минске открыли в сентябре в ТРЦ Galleria Minsk на месте польского магазина одежды Reserved. Магазин шведского бренда занял площадь в 1757 квадратных метров.