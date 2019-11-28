Станислава Зася утвердили новым генсеком ОДКБ

/ Политика
Просмотров: 164

В настоящее время Зась является государственным секретарем Совета безопасности Беларуси.

Кандидатура Зася утверждена на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности 28 ноября в Бишкеке. К обязанностям генсека он приступит 1 января 2020 года, сообщает информагентство 24.kg.


Между Минском и Кремлем заискрило. Лукашенко решил выкатить России свой счет

Как сообщалось ранее, в начале ноября 2018 года генеральный секретарь организации представитель Армении Юрий Хачатуров был отозван с должности по инициативе Еревана из-за выдвинутых в его отношении уголовных обвинений. Армения настаивала на сохранении за своим представителем должности генерального секретаря ОДКБ до истечения срока действия трехлетнего мандата в 2020 году, Беларусь предложила на эту должность действующего госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася.

22 мая этого года на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Бишкеке кандидатура Зася была согласована для назначения главами государств-членов на должность генерального секретаря организации.

Председательство в ОДКБ перейдет к Беларуси 1 января 2020 года. В организацию также входят Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ОДКБ Беларусь-Кыргызстан Персона: Станислав Зась Юрий Хачатуров Город: Бишкек

Другие материалы на эту тему:

Классовая солидарность. Почему Лукашенко вписался за Бакиева

Классовая солидарность. Почему Лукашенко вписался за Бакиева

Особая позиция Армении не позволит ОДКБ стать реальным политическим союзом

Особая позиция Армении не позволит ОДКБ стать реальным политическим союзом

В Петербурге Лукашенко схлестнется не с Пашиняном, а с Путиным

В Петербурге Лукашенко схлестнется не с Пашиняном, а с Путиным

Коса на камень. Как поссорились несменяемый Лукашенко и революционер Пашинян

Коса на камень. Как поссорились несменяемый Лукашенко и революционер Пашинян