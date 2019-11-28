Станислава Зася утвердили новым генсеком ОДКБ

В настоящее время Зась является государственным секретарем Совета безопасности Беларуси.

Кандидатура Зася утверждена на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности 28 ноября в Бишкеке. К обязанностям генсека он приступит 1 января 2020 года, сообщает информагентство 24.kg .

Как сообщалось ранее, в начале ноября 2018 года генеральный секретарь организации представитель Армении Юрий Хачатуров был отозван с должности по инициативе Еревана из-за выдвинутых в его отношении уголовных обвинений. Армения настаивала на сохранении за своим представителем должности генерального секретаря ОДКБ до истечения срока действия трехлетнего мандата в 2020 году, Беларусь предложила на эту должность действующего госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася.

22 мая этого года на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Бишкеке кандидатура Зася была согласована для назначения главами государств-членов на должность генерального секретаря организации.

Председательство в ОДКБ перейдет к Беларуси 1 января 2020 года. В организацию также входят Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.