В ближайшие полгода возможны пробные поставки американской нефти в Беларусь

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В ближайшие три месяца — полгода возможны пробные поставки американской нефти в Беларусь. Об этом говорится в мониторинге внешней политики и региональной безопасности «Минский барометр», подготовленном Советом по международным отношениям «Минский диалог».

Фото pixabay.com

Поставки американской нефти будут призваны продемонстрировать альтернативу российской нефти и усилить переговорные позиции Минска на восточном векторе, полагают авторы мониторинга.

В документе отмечается, что в начале сентября Гомель посетил председатель совета директоров компании Miller&Lents Роберт Оберст. По итогам визита стало известно, что «Белоруснефть» намерена привлечь к разработке трудноизвлекаемых запасов нефти специалистов этой американской компании.

В целом, отмечается в мониторинге, отношения Беларуси с США по-прежнему остаются весьма нестабильными и подверженными влиянию многих факторов, в том числе внешних. Одним из основных называется процесс углубленной интеграции с Россией, сообщает БелаПАН.
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Тэги: Беларусь-США поставки нефти Персона: Роберт Оберст

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