Анисим: многие депутаты за мораторий на смертную казнь, но этому противостоит сильная политическая воля

Депутат Палаты представителей Елена Анисим не исключает возможности передать законопроект о моратории на смертную казнь для внесения в парламент кому-то из депутатов нового созыва.

Как заявила Анисим на открытой встрече, организованной Белорусской ассоциацией журналистов, она медлит с внесением этого проекта закона, так как боится «испортить возможность» вообще рассматривать этот вопрос на уровне парламента.

Анисим подчеркнула, что сегодня многие депутаты выступают за мораторий на смертную казнь, но «есть очень сильная политическая воля, которая противостоит этому», поэтому однозначно сказать, что законопроект будет принят, нельзя.

«Тот законопроект, который разрабатывала не я, но который мне прислали, предусматривает приостановление исполнения самой процедуры [смертной казни]. При благоприятных условиях он мог бы быть принят в течение 24 часов», — напомнила Анисим.

Законопроект «О приостановлении исполнения наказания в виде смертной казни» содержит две статьи. В одной говорится о приостановлении действия ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса об исполнении смертных приговоров до тех пор, пока эта мера наказания не будет полностью упразднена. Вторая статья предусматривает направление лиц, в отношении которых вынесен смертный приговор, в исправительные колонии, где их должны содержать в тех же условиях, что и осужденных к пожизненному заключению.

«Возможно, этот законопроект может быть взят на вооружение в любую минуту, возможно, он политически каким-то образом может понадобиться в ближайшее время. Поэтому я и притормаживаю, потому что, может, если я ускорю эти процессы, то сделаю только хуже», — сказала депутат.

По ее мнению, «возможно, следует передать этот законопроект со всеми наработками, запросами, ответами министерств тому из депутатов, кто согласится продвигать его в этом парламенте. Пока я такого не нашла. Тот, с кем я переговорила, не согласился».