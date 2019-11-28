В Минске стартовал третий сезон Stalitsa Futsal School Cup

В Минске стартовал третий сезон детского межшкольного турнира по мини-футболу Stalitsa Futsal School Cup.

Турнир является официальным спортивным соревнованием и реализуется под эгидой мини-футбольного клуба «Столица», Белорусской федерации футбола, комитета по образованию Мингорисполкома и Минского городского центра физического воспитания и спорта учащейся молодежи.

В этом году в соревнованиях принимают участие 24 учреждения общего среднего образования столицы. Участие для команд является бесплатным.

Команды разделены на 4 группы и сыграют между собой по круговой системе. Лучшая команда из каждой группы получит право сыграть в финале.

Каждая команда-участница получит спортивный инвентарь, призеры соревнований будут награждены памятными наградами, победитель получит денежный сертификат на приобретение электронного оборудования.