Наблюдать за президентскими выборами станет еще сложнее, прогнозирует эксперт

Наблюдать за президентскими выборами в 2020 году станет сложнее. Такой прогноз сделан на основе прошедшей парламентской кампании.

Как заявил глава мониторинговой группы Белорусской ассоциации журналистов Алесь Антипенко, одной из особенностей освещения выборов-2019 государственными СМИ стало смещение основных акцентов критики с оппозиции на белорусских наблюдателей.

Мониторинг проводился с 16 сентября по 16 ноября. Мониторинговая группа БАЖ отслеживала тенденции в освещении парламентской кампании двенадцатью СМИ. В их числе были как государственные — телеканалы «Беларусь 1» (программы «Панорама» и «Главный эфир»), ОНТ («Наши новости», «Контуры»), ТРК «Могилев» (программа «Новости-регион»), Первый национальный канал Белорусского радио (программа «Радиофакт»), информагентство БелТА, газеты «СБ. Беларусь сегодня», «Звязда», «Мінская праўда» и «Могилевская правда», так и негосударственные — портал tut.by, газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии» и «Народная воля». Мониторингу также подлежало около 60 субъектов, связанных с избирательным процессом.

«Модель освещения избирательной кампании [государственными СМИ], насколько мы фиксируем, существенно не меняется, но есть небольшие вариации этой модели, — отметил Антипенко. — На этот раз объектом медийных атак, негативных реакций были белорусские наблюдатели. Было очевидно, что оценки негосударственных, независимых наблюдателей очень некомфортны, мягко говоря, для властей. Думаю, что эту некомфортность власти попытаются ликвидировать во время президентских выборов».

«Оценки, которые в этот раз государственные медиа дали белорусским наблюдателям, тревожные, — добавил руководитель мониторинговой группы. — Я не исключаю, что это симптоматичные оценки, которые могут стоить еще более жесткой позиции власти в отношении возможности наблюдать за президентскими выборами в следующем году. Не исключено, что так же, как раньше происходили зачистки независимого медийного поля, теперь в более серьезных ситуациях могут оказаться белорусские наблюдатели. Они просто портят картину «демократических, свободных и прозрачных» выборов, о которых говорят наблюдатели из стран СНГ и ШОС».

Выборы в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва прошли 17 ноября. Наблюдатели зафиксировали множество нарушений на всех этапах избирательного процесса.

Так, наблюдатели кампании «Право выбора» (куда входили представители восьми политических партий и общественных структур), работавшие в девяти округах в разных регионах Беларуси, зафиксировали 731 нарушение. Было подано 622 жалобы, причем 341 — в день основного голосования. Наиболее частым нарушением называлось отсутствие открытого подсчета голосов.

Кампания наблюдения «Правозащитники за свободные выборы» (сформирована двумя крупнейшими в стране правозащитными организациями) также заявила о том, что выборы прошли с грубейшими нарушениями, и не признала их свободными, справедливыми и демократическими.