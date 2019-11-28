На пятницу объявлен желтый уровень опасности

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В заключительный день уходящей рабочей недели — в пятницу, 29 ноября, Беларусь ожидают неблагоприятные погодные явления.

Как сообщает Белгидромет, в некоторых районах страны сгустится туман.

Белорусские спасатели советуют в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О рекомендациях Госавтоинспекции можно узнать здесь.

Отмечается, что ночью и утром в восточных регионах на дорогах возможна гололедица.
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Тэги: погода туманы

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