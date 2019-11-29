ГАИ проведет по всей республике спецмероприятие

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По ставшей уже традиции Госавтоинспекция проведет по всей стране спецмероприятие.

Как сообщается, сегодня девиз Единого дня безопасности дорожного движения «Лучший тюнинг для машин — установка зимних шин!».

Целью проведения мероприятия является привлечение внимания водителей к необходимости «переобуть» свои авто.

Отмечается, что на зимней дороге шина с летним протектором будет неэффективна.

В этой связи инспекторы ГАИ рекомендуют кроме замены шин позаботиться еще о ряде вещей:

  • убедиться в  нормальной работоспособности обогревателей стекол, «дворников», тормозов;
  • проверить уровень антифриза и залить незамерзающую жидкость в бочок;
  • неплохо бы обработать замки и петли дверей, капота, багажника силиконовой смазкой;
  • обратить внимание на состояние запаски, домкрата, буксировочного троса и знака аварийной остановки;
  • если есть сомнения в надежности аккумулятора, лучше его сменить накануне морозов;
  • если вовремя не поменять топливный фильтр (особенно дизель), то первый же существенный мороз станет причиной отказа двигателя в дороге.

Пункт 207ПДД гласит: «При участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны соответствовать требованиям части второй пункта 25 приложения 4 ПДД.

Согласно пункта 25 приложения 4: «Зимние шины механических транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками ”М+S“, ”M&S“, ”M.S“, ”M S“ или ”All seasons“, во время эксплуатации на указанном покрытии имеют остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм.

Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин механических транспортных средств, в сцепке с которыми они участвуют в дорожном движении».

Ответственность за неиспользование на транспортном средстве зимних шин предусмотрена частью 5 статьи 18.22 КоАП (иные нарушения ПДД) и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти десятых базовой величины.

В случае же, если на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, ответственность наступает по части 3 статьи 18.12 КоАП (управление транспортным средством, имеющим неисправности) — влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до одной базовой величины.

В случае совершения действий, ответственность за которые предусмотрена частью 3 статьи 18.12 КоАП, повторно в течение одного года, после наложения административного взыскания за такие же нарушения, они будут квалифицироваться по части 9 статьи 18.12 КоАП и повлекут наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин.

 
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Тэги: ГАИ зимние шины

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