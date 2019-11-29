Минское «Динамо» пропустило шесть шайб от «Локомотива»

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Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел на ярославской «Арене-2000-Локомотив» и закончился со счетом 3:6.

Счет открыл на 3-й минуте динамовец Павлович. Далее соперник забил трижды подряд: на 14-й минуте отличился Денисенко, на 18-й — Накладал, на 24-й — Кудрявцев. Спунер на 27-й минуте отставание минчан сократил — 2:3. Пяярви сделал счет 2:4 на 36-й, но Пулккинен — 3:4 на 42-й. После этого забивали только хозяева: на 43-й это сделал Осипов, на 55-й — Каюмов.

Минское «Динамо» занимает последнее 24-е место в КХЛ.
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ ХК Локомотив Беларусь-Россия Город: Ярославль

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