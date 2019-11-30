Белорусский рубль на первом месте в бывшем СССР по обесценению к доллару

Белорусский рубль занял первое место на территории бывшего СССР по обесценению к доллару в ноябре.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 октября и 30 ноября, официальный курс американской валюты увеличился за месяц на 2,64% (с 2,0544 до 2,1086 рубля).

Далее следуют Латвия, Литва и Эстония с ростом курса на 1,57%, Армения — на 0,37%, Россия и Узбекистан — на 0,33%, Грузия — на 0,21% и Кыргызстан — на 0,06%.

Котировка американской валюты не изменилась в Азербайджане и Туркменистане, снизилась — в Таджикистане (на 0,03%), Молдове (на 0,50%), Казахстане (на 0,56%) и Украине (на 3,84%).

За 11 месяцев официальный курс доллара к белорусскому рублю уменьшился на 2,37% (с 2,1598 до 2,1086). Это третий показатель на территории бывшего СССР.

Впереди Украина, где американская валюта подешевела на 13,19% (с 27,688264 до 24,035575 гривны), и Россия — 7,76% (с 69,4706 до 64,0817 рубля).

За Беларусью расположилась Армения со снижением курса доллара на 1,21% (с 483,75 до 477,88 драма).

Курс доллара не изменился в Азербайджане (1,7 маната), Кыргызстане (69,85 сома) и Туркменистане (3,5 маната).

В Казахстане он вырос на 0,56% (с 384,20 до 386,35 тенге), в Молдове — на 1,76% (с 17,1427 до 17,4446 лея), Таджикистане — на 2,79% (с 9,4296 до 9,6929 сомони), Латвии, Литве и Эстонии — на 4,26% (с 0,8734 до 0,9106 евро), Грузии — на 10,94% (с 2,6766 до 2,9695 лари), Узбекистане — на 13,85% (с 8.339,55 до 9.494,68 сума).

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс американской валюты в январе-ноябре 2019 года не изменился (16,1 рубля).

По итогам 2018 года Беларусь заняла третье место на территории бывшего СССР по темпам роста официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%), в 2008-м — девятое (на 2,33%).

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