Под Молодечно рейсовый автобус попал в лобовое ДТП

Дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса случилось утром 30 ноября на автодороге Молодечно — Воложин.

Примерно в 08:20 в районе деревни Полочаны столкнулись микроавтобус «Ситроен» и рейсовый автобус МАЗ, ехавший по маршруту Подлесная — Молодечно.

В автобусе в этот момент находилось 16 пассажиров. Они не пострадали и на другом автобусе были доставлены к месту следования. Водители же обоих транспортных средств госпитализированы с различными травмами.

По предварительной информации пресс-службы МВД, причиной ДТП стал выезд 31-летнего водителя «Ситроена» на встречную полосу.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.