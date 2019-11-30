Под Молодечно рейсовый автобус попал в лобовое ДТП
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Дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса случилось утром 30 ноября на автодороге Молодечно — Воложин.
Примерно в 08:20 в районе деревни Полочаны столкнулись микроавтобус «Ситроен» и рейсовый автобус МАЗ, ехавший по маршруту Подлесная — Молодечно.
В автобусе в этот момент находилось 16 пассажиров. Они не пострадали и на другом автобусе были доставлены к месту следования. Водители же обоих транспортных средств госпитализированы с различными травмами.
По предварительной
На месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.