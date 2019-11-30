Девятое место заняла команда Беларуси в индивидуальной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира

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30 ноября в шведском Эстерсунде индивидуальной смешанной эстафетой стартовал первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

Беларусь на эту гонку выставила Анну Сола и Никиту Лобастова. В результате белорусский дуэт занял 9-е место, проигравл лидерам 2 мин. 3,1 секунду. На двоих Сола и Лобастов набрали пять штрафных кругов и использовали 17 дополнительных патронов.

Победителями стали шведы Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон, второе место заняли немцы Франциска Пройсс и Эрик Лессер, третьими стали норвежцы Марте Олсбю-Ройселанн и Ветле Шостад Кристиансен.

Всего на гонку было заявлено 26 команд. Финишировали только 16, остальные были сняты с гонки досрочно за проигрыш на круг.

Сегодня в Эстерсунде также пройдет классическая смешанная эстафета. За Беларусь побегут Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Сергей Бочарников и Антон Смольский.
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Тэги: биатлон Персона: Себастьян Самуэльссон Ханна Эберг Анна Сола Никита Лобастов Марте Олсбю Франциска Пройсс Эрик Лессер Ветле Шостад Кристиансен Город: Эстерсунд

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