Девятое место заняла команда Беларуси в индивидуальной смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира

30 ноября в шведском Эстерсунде индивидуальной смешанной эстафетой стартовал первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

Беларусь на эту гонку выставила Анну Сола и Никиту Лобастова. В результате белорусский дуэт занял 9-е место, проигравл лидерам 2 мин. 3,1 секунду. На двоих Сола и Лобастов набрали пять штрафных кругов и использовали 17 дополнительных патронов.

Победителями стали шведы Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон, второе место заняли немцы Франциска Пройсс и Эрик Лессер, третьими стали норвежцы Марте Олсбю-Ройселанн и Ветле Шостад Кристиансен.

Всего на гонку было заявлено 26 команд. Финишировали только 16, остальные были сняты с гонки досрочно за проигрыш на круг.

Сегодня в Эстерсунде также пройдет классическая смешанная эстафета. За Беларусь побегут Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Сергей Бочарников и Антон Смольский.