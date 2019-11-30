Французский мандолинист Жюльен Мартино выступит в Минске

12 декабря в Большом концертом зале Белгосфилармонии состоится Гала-концерт Государственного камерного оркестра Республики Беларусь под руководством Евгения Бушкова с участием хоровых коллективов и приглашенных музыкантов — аргентинского пианиста Мартина Пальмери и французского мандолиниста Жюльена Мартино.

Жюльен Мартино

Этим концертом отдел сотрудничества и культуры посольства Франции в Беларуси завершает культурную программу 2019 года.

Жюльен Мартино — один из ярчайших и талантливых мандолинистов, он поставил своей целью популяризацию этого инструмента, исполняя разнообразный и сложный репертуар от барокко до современной музыки и используя все технические возможности мандолины.

С 2005 года Жюльен Мартино преподает по классу мандолины в Музыкальной консерватории города Тулузы. Мартино — один из немногих активно концертирующих мандолинистов.