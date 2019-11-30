На пр. Дзержинского в Минске в строящемся доме обрушились межэтажные перекрытия

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Чрезвычайное происшествие на строительстве многоэтажного жилого дома на проспекте Дзержинского в Минске.

Вечером 30 ноября обрушились межэтажные перекрытия на уровне 18-19 этажа в доме № 19.

Как сообщает МЧС, пострадавших нет, упавшими элементами конструкций повреждены два легковых автомобиля.

Здание, в котором обрушились перекрытия, — это одна из секций жилого комплекса «Грандхаус», строящегося на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Щорса. Центральные секции жилого комплекса уже введены в эксплуатацию. Секция, в которой произошло обрушение, возводится вдоль улицы Щорса.
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Тэги: Грандхаус обрушение Город: Минск

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