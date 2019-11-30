Состоялась жеребьевка футбольного Евро-2020
30 ноября в Бухаресте состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года.
24 команды были разбиты на шесть групп по четыре сборной в каждой. Четыре команды, которые примут участие в Евро-2020, еще неизвестны. Они определятся по итогам стыковых матчей Лиги наций в марте 2020 года. В этих стыках примет участие и сборная Беларуси.
Итоги жеребьевки:
группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария
группа B — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия
группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, победитель стыковых матчей Пути D (A)*
группа D — Англия, Хорватия, победитель стыковых матчей Пути C, Чехия
группа E — Испания, Швеция, Польша, победитель стыковых матчей Пути B
группа F — победитель стыковых матчей Пути A (D)*, Португалия, Франция, Германия
в полуфиналах плей-офф Лиги наций встретятся:
путь A — Исландия — Румыния, Болгария — Венгрия
путь B — Босния и Герцеговина — Северная Ирландия, Словакия — Ирландия
путь C — Шотландия — Израиль, Норвегия — Сербия
путь D — Грузия — Беларусь, Северная Македония — Косово
* Победитель Пути А попадет в группу F, а победитель Пути D попадет в группу C. Если Путь А выиграет Румыния, она отправится в группу C, а победитель Пути D попадет в группу F.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля. Матчи чемпионата примут 12 городов Европы. Полуфиналы и финал состоятся в Лондоне.