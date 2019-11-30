Состоялась жеребьевка футбольного Евро-2020

30 ноября в Бухаресте состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года.

24 команды были разбиты на шесть групп по четыре сборной в каждой. Четыре команды, которые примут участие в Евро-2020, еще неизвестны. Они определятся по итогам стыковых матчей Лиги наций в марте 2020 года. В этих стыках примет участие и сборная Беларуси.

Итоги жеребьевки:

группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

группа B — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, победитель стыковых матчей Пути D (A)*

группа D — Англия, Хорватия, победитель стыковых матчей Пути C, Чехия

группа E — Испания, Швеция, Польша, победитель стыковых матчей Пути B

группа F — победитель стыковых матчей Пути A (D)*, Португалия, Франция, Германия

в полуфиналах плей-офф Лиги наций встретятся:

путь A — Исландия — Румыния, Болгария — Венгрия

путь B — Босния и Герцеговина — Северная Ирландия, Словакия — Ирландия

путь C — Шотландия — Израиль, Норвегия — Сербия

путь D — Грузия — Беларусь, Северная Македония — Косово

* Победитель Пути А попадет в группу F, а победитель Пути D попадет в группу C. Если Путь А выиграет Румыния, она отправится в группу C, а победитель Пути D попадет в группу F.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля. Матчи чемпионата примут 12 городов Европы. Полуфиналы и финал состоятся в Лондоне.