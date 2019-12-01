Белорусская компания инвестирует 12 млн евро в завод в Латвии

Мэр Вентспилса Айварс Лембергс и владельцы компании Ultraplast EU Юлия Чернова и Сергей Тимофеев дали старт одному из крупнейших промышленных производств с белорусским капиталом, которое появится на территории Латвии.

На прошлой неделе они в торжественной обстановке заложили капсулу с посланием в основание нового предприятия в Вентспилсском свободном порту, сообщает zautra.by .

Здание для него сооружается администрацией порта, в том числе на деньги Европейского фонда регионального развития. Вклад европейской структуры составляет 1,2 млн евро из 4,1.

В свою очередь компания Ultraplast EU арендует эту недвижимость для размещения завода по выпуску поликарбонатных листов. Предприятие, в оснащение которого будет инвестировано 12 млн евро, планируется ввести в эксплуатацию через год. Его мощности рассчитаны сначала на выпуск 1,2 тыс. тонн листов в год, потом — 5 тыс. тонн. При полной мощности на нем будет занято около 50 рабочих.

Компания Ultraplast EU была создана три года назад и занимается торговлей листовым пластиком.