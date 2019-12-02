Караев: мне важны не показатели, а отсутствие жалоб на милицию

Главным критерием оценки работы милиции являются не статистические показатели, а отсутствие жалоб граждан, заявил глава МВД Юрий Караев.

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В интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ (вышла в эфир 1 декабря) министр рассказал, что встречался с младшим начальствующим составом ГАИ и «предельно просто и ясно» сформулировал задачу: «Абсолютно мне все равно, сколько административно задержанных, абсолютно все равно, каких вы поймали пешеходов, не там перешедших дорогу, — эти цифры меня не волнуют».

В то же время он подчеркнул, что важнейшим фактором работы милиции является «отсутствие жалоб на вас, что кто-то из вас вел себя грубо, нетактично, цеплялся к гражданам».

Погоня за статистикой, отметил Караев, происходит из-за того, что «начальники хотят, чтобы их подчиненные работали хорошо», но, когда формируют показатели и критерии работы, не задумываются, что подчиненные начнут подстраиваться под это и «думают примерно так: ну хочешь ты столько-то, сейчас мы тебе сделаем и нарисуем».

Сейчас МВД «вместе со всеми службами очень вдумчиво, не быстро» дорабатывает инструкцию, которая введет балльную систему оценки кадров и не будет стимулировать работать по «мелочевке» там, где это не нужно.

«Когда я объявил, что будем менять показатели на какую-то балльную систему, в некоторых СМИ была критика: а что, ты теперь забудешь мелочевку? Хочу вот сразу сказать, что в таких подразделениях, как, допустим, уголовный розыск, нет мелочевки. То есть там, где надо отреагировать на заявление гражданина — кража особенно, — нет мелочевки. Надо идти, брать, записывать и пытаться раскрывать. А лучше — раскрывать. А про мелочевку я имел в виду в таких направлениях, как наркоконтроль, чтобы баллы или показатели начислялись тому, кто крупную партию взял — там уже с весом или с ее стоимостью определимся, — а не несколько наркоманов, которые только сами для себя купили и сами употребляют. Тогда не герой ты, да. Чтобы невыгодно было сотруднику, хоть он много по мелочи и набрал, за этим гоняться», — пояснил Караев.

«И он сам чтобы перенацелился за каким-то одним, но таким значимым, а главное, стопроцентно уличенным, доказанным, полностью собранным материалом дела», — добавил министр.