Надо отдать долг государству. Глава МВД высказался об отсрочках от призыва

Министр внутренних дел Юрий Караев позитивно оценил произошеднее в нынешнем году сокращение количества отсрочек от армейского призыва для студентов вузов.

«Конечно, все занимаются по своим желаниям, наклонностям, и профессиональными военными их быть никто не заставляет. Но твоя очередь подежурить с оружием в руке — это есть твой долг государству, которое тебе столько тоже каких-то социальных вещей дало», — заявил Караев в интервью программы «Контуры» телеканала ОНТ (вышло в эфир 1 декабря).

Глава силового ведомства не считает, что одна отсрочка — это мало. «Что значит всего одна отсрочка? Есть же одна отсрочка. Научись в своем институте, а предоставлять их потом: магистратура и т.д., и т.д., и т.д. То есть ты будешь бесконечно учиться, ты работаешь на себя. Когда-то поработай на страну, на весь остальной народ. Ну я примерно так рассуждаю», — сказал министр.