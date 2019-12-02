Транспортный коллапс: на границе образовались огромные очереди

Огромные очереди из большегрузных автомобилей образовались в пунктах перехода на границе Беларуси со странами Евросоюза.

Больше всего фур (по данным ГПК на 10:00) ожидает очередь на литовском направлении:

«Каменный Лог» — более 500;

«Привалка» — более 260;

«Котловка» — более 250;

«Бенякони» — более 220.

Более 430 грузовиков скопилось на выезде в Латвию:

«Григоровщина» — более 230;

«Урбаны» — более 200.

Выросли очереди и на польском направлении: