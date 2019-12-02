Транспортный коллапс: на границе образовались огромные очереди

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Огромные очереди из большегрузных автомобилей образовались в пунктах перехода на границе Беларуси со странами Евросоюза.

Больше всего фур (по данным ГПК на 10:00) ожидает очередь на литовском направлении:

  • «Каменный Лог» — более 500;
  • «Привалка» — более 260;
  • «Котловка» — более 250;
  • «Бенякони» — более 220.

Более 430 грузовиков скопилось на выезде в Латвию:

  • «Григоровщина» — более 230;
  • «Урбаны» — более 200.

Выросли очереди и на польском направлении:

  • «Берестовица» — более 90;
  • «Брузги» — более 30;
  • «Козловичи» — более 20.
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Тэги: ГПК очереди фур на границе

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