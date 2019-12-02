Транспортный коллапс: на границе образовались огромные очереди
Огромные очереди из большегрузных автомобилей образовались в пунктах перехода на границе Беларуси со странами Евросоюза.
Больше всего фур (по данным ГПК на 10:00) ожидает очередь на литовском направлении:
- «Каменный Лог» — более 500;
- «Привалка» — более 260;
- «Котловка» — более 250;
- «Бенякони» — более 220.
Более 430 грузовиков скопилось на выезде в Латвию:
- «Григоровщина» — более 230;
- «Урбаны» — более 200.
Выросли очереди и на польском направлении:
- «Берестовица» — более 90;
- «Брузги» — более 30;
- «Козловичи» — более 20.