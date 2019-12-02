В Слуцком районе погиб водолаз, достававший тело утонувшего рыбака

В реке Сивельга около деревни Великий Быков Слуцкого района погиб водолаз поисковой группы Минской областной организации ОСВОД.

Водолазы извлекали из реки тело рыбака, обнаруженное подо льдом 1 декабря. Рыбаком оказался житель Слуцка 36-летний Виталий Чернов, который 30 ноября отправился на подводную охоту. После того, как мужчина перестал выходить на связь, его родные обратились в милицию.

Поиск вели сотрудники правоохранительных органов, сотрудники ОСВОД и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначен ряд экспертиз для установления причин смерти и обстоятельств произошедшего, сообщает Следственный комитет.