В Слуцком районе погиб водолаз, достававший тело утонувшего рыбака

/ Происшествия
Просмотров: 918

В реке Сивельга около деревни Великий Быков Слуцкого района погиб водолаз поисковой группы Минской областной организации ОСВОД.

Водолазы извлекали из реки тело рыбака, обнаруженное подо льдом 1 декабря. Рыбаком оказался житель Слуцка 36-летний Виталий Чернов, который 30 ноября отправился на подводную охоту. После того, как мужчина перестал выходить на связь, его родные обратились в милицию.

Поиск вели сотрудники правоохранительных органов, сотрудники ОСВОД и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначен ряд экспертиз для установления причин смерти и обстоятельств произошедшего, сообщает Следственный комитет.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: водолаз утонул несчастный случай Персона: Виталий Чернов Город: Слуцк

Другие материалы на эту тему:

В Испании, спасая детей, погиб белорусский милиционер

В Испании, спасая детей, погиб белорусский милиционер

«Стране нужна руда». На «Беларуськалии» погиб еще один шахтер

«Стране нужна руда». На «Беларуськалии» погиб еще один шахтер

В парке Челюскинцев погиб администратор аттракциона

В парке Челюскинцев погиб администратор аттракциона

Трагедия в Витебске. Женщина погибла в результате неудачного прыжка с парашютом

Трагедия в Витебске. Женщина погибла в результате неудачного прыжка с парашютом