Где минская ГАИ в декабре приготовила «сюрпризы» для лихачей

/ Общество
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Столичная Госавтоинспекция обнародовала список мест, где в декабре будут работать мобильные датчики скорости.

дата

время

контролируемое направление

ограничение скорости, км/ч

с 1 по 31 декабря (по нечетным числам)

07:00-20:00

пр. Партизанский, 178

60

с 2 по 30 декабря (по четным числам)

07:00-20:00

пр. Партизанский, 108

60

с 1 по 31 декабря (по нечетным числам)

07:00-20:00

ул. Орловская, 80

60

с 2 по 30 декабря (по четным числам)

07:00-20:00

ул. Кижеватова, 36

60

с 1 по 31 декабря (по нечетным числам)

07:00-20:00

пр. Независимости, 99

60

с 2 по 30 декабря (по четным числам)

07:00-20:00

пр. Независимости, 156

80

с 1 по 31 декабря (по нечетным числам)

07:00-20:00

ул. Московская, 22

60

с 2 по 30 декабря (по четным числам)

07:00-20:00

ул. Кальварийская, 25

60

с 1 по 31 декабря

00:00-24:00

МКАД, км19 + 320, внутреннее кольцо

90

с 1 по 31 декабря

00:00-24:00

МКАД, км19 + 550, внешнее кольцо

90

с 1 по 10 декабря

20:00-02:00

ул. Купалы в районе пересечения с ул. Кирова

60

с 10 по 20 декабря

20:00-02:00

Южная магистраль в районе пересечения с ул. Германовской

60

с 1 по 31 декабря

20:00-02:00

пр. Независимости, 45

пр. Независимости, 156

ул. Орловская, 80

ул. Кижеватова, 36

пр. Партизанский, 178

пр. Партизанский, 108

ул. Московская, 22

ул. Кальварийская, 25

пр. Независимости, 99

пр. Пушкина, 70а

ул. Притыцкого, 38

60

80

60

60

60

60

60

60

60

60

60

 
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Тэги: контроль скорости Город: Минск