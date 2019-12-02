Где минская ГАИ в декабре приготовила «сюрпризы» для лихачей
Столичная Госавтоинспекция
|
дата
|
время
|
контролируемое направление
|
ограничение скорости, км/ч
|
с 1 по 31 декабря (по нечетным числам)
|
07:00-20:00
|
пр. Партизанский, 178
|
60
|
с 2 по 30 декабря (по четным числам)
|
07:00-20:00
|
пр. Партизанский, 108
|
60
|
с 1 по 31 декабря (по нечетным числам)
|
07:00-20:00
|
ул. Орловская, 80
|
60
|
с 2 по 30 декабря (по четным числам)
|
07:00-20:00
|
ул. Кижеватова, 36
|
60
|
с 1 по 31 декабря (по нечетным числам)
|
07:00-20:00
|
пр. Независимости, 99
|
60
|
с 2 по 30 декабря (по четным числам)
|
07:00-20:00
|
пр. Независимости, 156
|
80
|
с 1 по 31 декабря (по нечетным числам)
|
07:00-20:00
|
ул. Московская, 22
|
60
|
с 2 по 30 декабря (по четным числам)
|
07:00-20:00
|
ул. Кальварийская, 25
|
60
|
с 1 по 31 декабря
|
00:00-24:00
|
МКАД, км19 + 320, внутреннее кольцо
|
90
|
с 1 по 31 декабря
|
00:00-24:00
|
МКАД, км19 + 550, внешнее кольцо
|
90
|
с 1 по 10 декабря
|
20:00-02:00
|
ул. Купалы в районе пересечения с ул. Кирова
|
60
|
с 10 по 20 декабря
|
20:00-02:00
|
Южная магистраль в районе пересечения с ул. Германовской
|
60
|
с 1 по 31 декабря
|
20:00-02:00
|
пр. Независимости, 45
пр. Независимости, 156
ул. Орловская, 80
ул. Кижеватова, 36
пр. Партизанский, 178
пр. Партизанский, 108
ул. Московская, 22
ул. Кальварийская, 25
пр. Независимости, 99
пр. Пушкина, 70а
ул. Притыцкого, 38
|
60
80
60
60
60
60
60
60
60
60
60