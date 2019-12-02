Суд оштрафовал четырех участников оппозиционных предвыборных акций

Суд Первомайского района Минска на заседаниях 2 декабря оштрафовал четырех участников оппозиционных акций, организованных в преддверии парламентских выборов, которые прошли 17 ноября.

Нина Багинская

Денис Красочка оштрафован на 25 базовых величин (637,5 рубля) за предвыборный пикет 8 ноября, который милиция и судья Лейковская сочла несанкционированным массовым мероприятием.

Пенсионерка Нина Багинская, которая не посещает административные процессы в ее отношении, после рассмотрения дела судьей Линник получила штраф в размере 50 б.в. (1.275 рублей). За участие в каком мероприятии она понесла наказание, в суде не сообщили.

Бывшая кандидат в депутаты Ольга Николайчик оштрафована на 50 базовых величин за акции 8 и 16 ноября (судья Игнатьева), Леонид Кулаков — также на 50 б.в. за акцию 16 ноября (судья Черепович).

5 декабря в суд Центрального района вызван один из лидеров оппозиции Павел Северинец.