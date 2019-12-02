Гражданина России отправили на 17 лет в белорусскую колонию за контрабанду наркотиков

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Суд Островецкого района вынес приговор по делу 46-летнего россиянина, который пытался ввезти из Литвы в Беларусь 290 кг гашиша.

По информации пресс-службы Верховного суда, мужчина осужден на 17 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Водителя задержали в пункте пропуска «Котловка». В его авто был оборудован тайник. Пограничники нашли 3012 плиток гашиша.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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Тэги: гашиш контрабанда наркотиков Беларусь-Россия Беларусь-Литва Город: Островец

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