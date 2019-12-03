И снова Месси. France Football назвал лучшего футболиста года

Традиционный опрос, проводимый журналом France Football, назвал лучшего футболиста, выступающего в Старом свете.

Фото France Football

В рекордный для истории трофея раз «Золотой мяч» завоевал капитан «Барселоны» Лионель Месси. Ранее аргентинец был признан лучшим в 2009-2012 и 2015 годах.

Напомним, у его главного конкурента Криштиану Роналду пять призов.

Отметим, что в 2019-м Месси выиграл золото чемпионата Испании, а также завоевал бронзу Кубка Америки. Также он взял трофей Пичичи лучшему бомбардиру «Ла Лиги», стал лучшим ассистентом турнира, получил «Золотую бутсу» лучшему бомбардиру европейского чемпионата, стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, а также был признан игроком года по версии ФИФА.

Топ-10 этого года выглядит следующим образом: