И снова Месси. France Football назвал лучшего футболиста года
Традиционный опрос, проводимый журналом France Football, назвал лучшего футболиста, выступающего в Старом свете.
В рекордный для истории трофея раз «Золотой мяч» завоевал капитан «Барселоны» Лионель Месси. Ранее аргентинец был признан лучшим в 2009-2012 и 2015 годах.
Напомним, у его главного конкурента Криштиану Роналду пять призов.
Отметим, что в 2019-м Месси выиграл золото чемпионата Испании, а также завоевал бронзу Кубка Америки. Также он взял трофей Пичичи лучшему бомбардиру «Ла Лиги», стал лучшим ассистентом турнира, получил «Золотую бутсу» лучшему бомбардиру европейского чемпионата, стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, а также был признан игроком года по версии ФИФА.
Топ-10 этого года выглядит следующим образом:
- Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»);
- Виргил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»);
- Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»);
- Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»);
- Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
- Кильян Мбаппе (Франция, «ПСЖ»);
- Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»);
- Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»);
- Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»);
- Рияд Махрез (Алжир, «Манчестер Сити»).