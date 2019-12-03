И снова Месси. France Football назвал лучшего футболиста года

/ Спорт
Просмотров: 121

Традиционный опрос, проводимый журналом France Football, назвал лучшего футболиста, выступающего в Старом свете.

Фото France Football

В рекордный для истории трофея раз «Золотой мяч» завоевал капитан «Барселоны» Лионель Месси. Ранее аргентинец был признан лучшим в 2009-2012 и 2015 годах.

Напомним, у его главного конкурента Криштиану Роналду пять призов.

Отметим, что в 2019-м Месси выиграл золото чемпионата Испании, а также завоевал бронзу Кубка Америки. Также он взял трофей Пичичи лучшему бомбардиру «Ла Лиги», стал лучшим ассистентом турнира, получил «Золотую бутсу» лучшему бомбардиру европейского чемпионата, стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, а также был признан игроком года по версии ФИФА.

Топ-10 этого года выглядит следующим образом:

  1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»);
  2. Виргил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»);
  3. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»);
  4. Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»);
  5. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
  6. Кильян Мбаппе (Франция, «ПСЖ»);
  7. Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»);
  8. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»);
  9. Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»);
  10. Рияд Махрез (Алжир, «Манчестер Сити»).
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Золотой мяч Персона: Лионель Месси Виргил ван Дейк Криштиану Роналду Садио Мане Мохамед Салах Кильян Мбаппе Алиссон Роберт Левандовски Бернарду Силва Рияд Махрез

Другие материалы на эту тему:

Лионель Месси получил «Золотой мяч» без вариантов

Лионель Месси получил «Золотой мяч» без вариантов

Фабио Каннаваро стал лучшим футболистом Европы

Фабио Каннаваро стал лучшим футболистом Европы