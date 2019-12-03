VOKA League зовет болельщиков поддержать участников финала турнира по Dota 2

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6 декабря VOKA League приглашает всех любителей многопользовательских компьютерных игр и поклонников кибеспорта поддержать финалистов первого турнира VOKA League Dota 2.

В этот день лучшие команды сойдутся в виртуальном сражении за победу, а болельщики смогут поддержать их в офлайн-формате.

Местом проведения офлайн-мероприятия для фанатов киберспорта станет BackDoor Bar (Минск, ул. Октябрьская, 16/3). 6 декабря в 18:00 все желающие смогут поболеть за своих фаворитов или просто посмотреть прямую трансляцию финальных игр в компании единомышленников: для них будет организована специальная прямая трансляция состязаний на большом экране.

Помимо захватывающей игры гостей ждут приятные призы, подарки и активации от VOKA. 

Виртуальные бои за победу в турнире киберспортивной лиги VOKA входят в решающую стадию: 6 декабря определится победитель по Dota 2, а 22 декабря — по CS:GO.

Участники киберспортивной VOKA League в рамках турнира сражаются не только за победу, но и за ценные призы: общий призовой фонд состязаний составляет 10 200 рублей.

Прямые трансляции игр доступны на VOKA в разделе VOKA League, а также на стриминговой платформе Twitch и в группе VOKA Gaming в социальной сети «Вконтакте». Здесь же размещена вся актуальная информация о ходе состязаний: турнирные таблицы, расписание игр и трансляций и т.д.
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Тэги: VOKA League Dota 2 компьютерные игры киберспорт

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