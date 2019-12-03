Лукашенко поддержал Сербию во вступлении в Евросоюз

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал себя ярым сторонником сохранения ЕС во время визита в Белград.

Фото: president.gov.by

По информации пресс-службы Лукашенко, он отметил, что с уважением относится к стремлению Сербии вступить в ЕС, и пожелал ей успеха на этом пути.

«Европейский союз — это одна из мощнейших опор нашей планеты. Если его выдернуть из-под этой системы, она не просто закачается, а может рухнуть. Поэтому я сторонник сохранения Европейского союза», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава Беларуси также поприветствовал подписание Сербией документа о зоне свободной торговли с ЕАЭС.