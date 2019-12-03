Глава Минфина анонсировал повышение зарплат бюджетников опережающими темпами

В 2020 году средняя зарплата бюджетника превысит 920 рублей. Такие данные озвучил министр финансов Максим Ермолович в Совете Республики, где 3 декабря рассматривали бюджет на 2020 год.

По словам министра, заработная плата в бюджетной сфере будет ежемесячно увеличиваться в среднем на 80 рублей по сравнению со средней заработной платой текущего года, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Опережающими темпами будут повышать зарплату в здравоохранении, есть планы по увеличению зарплат в сфере образования. Как отметил Ермолович, необходимо подтягивать и низкооплачиваемые категории населения, которые получают сравнительно низкую зарплату.

Ранее в эфире телеканала СТВ Ермолович отмечал, что зарплата работников бюджетной сферы приближается к показателю 80% от среднего показателя по стране.

«Мы будем где-то на уровне 78-79% (то есть очень близко) на конец текущего года в среднем, если рассчитать по году. Только ускоренный рост заработной платы, учитывая, что это относительный показатель, не позволил нам выйти на целевое соотношение. Но мы это сделаем в следующем году. И с продолжающимся ростом заработной платы в экономике», — подчеркнул Ермолович.